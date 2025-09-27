وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران المصابين في حريق مصنع المحلة (صور)

زار وزير العمل محمد جبران، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، “مستشفى المحلة العام” لمتابعة حالة المصابين ضحايا حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى.

وأسفر الحادث عن سقوط عددٍ من الضحايا، حيث تمنيا للمصابين الشفاء العاجل، واطمئنا على الخدمات الطبية المُقدمة لهم، ووجها إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية حتى الشفاء التام، ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي.

كما زار الوزير والمحافظ أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة، والتأكيد على متابعة تنفيذ إجراءات تقديم الدعم لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الحادث الأليم، فضلًا عن تفقد موقع الحادث لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن وزيرا العمل والتضامن الاجتماعي قررا صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.