أخبار مصر

وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران المصابين في حريق مصنع المحلة (صور)

وزارة العمل خلال
وزارة العمل خلال الزيارة

زار وزير العمل محمد جبران، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، “مستشفى المحلة العام” لمتابعة حالة المصابين ضحايا حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى. 

وأسفر الحادث عن سقوط عددٍ من الضحايا، حيث تمنيا للمصابين الشفاء العاجل، واطمئنا على الخدمات الطبية المُقدمة لهم، ووجها إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية حتى الشفاء التام، ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي.

 

كما زار الوزير والمحافظ أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة، والتأكيد على متابعة تنفيذ إجراءات تقديم الدعم لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الحادث الأليم، فضلًا عن تفقد موقع الحادث لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن وزيرا العمل والتضامن الاجتماعي قررا صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة.

