رياضة

الدوري المصري، حرس الحدود يتقدم على زد بهدف في الشوط الأول

لقاء زد وحرس الحدود،
لقاء زد وحرس الحدود، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة زد أمام حرس الحدود بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إبراهيم عبد الحكيم هدف التقدم لحرس الحدود في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية، بعد عرضية رائعة من ضربة ركنية لصالح الحرس.

مباراة زد وحرس الحدود، فيتو
مباراة زد وحرس الحدود، فيتو

تشكيل زد أمام حرس الحدود

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

حراسة المرمى: علي لطفي 

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد فتحي، محمد أشرف، أحمد طارق

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، ماتا ماجاسا

الهجوم: عبدالرحمن البانوبي، شادي حسين، أحمد عادل ميسي.

ويغيب محمد شوقي عن مرافقة فريق زد فنيًا، حيث لم يجلس على مقعد المدير الفني في مباراة اليوم؛ حيث ينفذ عقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه من رابطة الأندية المحترفة بسبب طرده في مباراة بيراميدز قبل الماضية.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحتل فريق زد المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر وفي رصيده 8 نقاط.

