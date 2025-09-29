لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

الدعاء من أجلِّ العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله والانكسار بين يديه والذلة لذا يحرص الكثيرون علي بدء صباحهم بدعاء الصباح، لما فيه من افتقار لله عزوجل وانكسار بين يديه كما أن دعاء الصباح من الأمور المستحبة التي ينبغي للمسلم أن يبدأ بها يومه.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن قولها في الصباح.

أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن قولها في الصباح

فضل الدعاء:

الدعاء عبادة: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ". [رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني].

الدعاءُ طاعةٌ لله، وامتثال لأمره:قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60].

الدعاء أكرم شيء على الله تعالى:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ". [رواه أحمد والبخاري، وابن ماجة، والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].

الدعاء سبب لدفع غضب الله: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ". [رواه الترمذيُّ، وابن ماجَه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني].

الدعاء سلامة من العجز: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ". [رواه ابن حبان وصححه الألباني].

الدعاء سبب لرفع البلاء:قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ". [رواه الترمذي وحسنه الألباني ].

الداعي في معية الله: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقول الله عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي". [رواه مسلم].

أركان الدعاء المستجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان كان بسببها إجابة الدعاء.

الركن الأول: التوحيد (لا إله إلا أنت)

الركن الثاني: تنزيه الله (سبحانك)

الركن الثالث: الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين)

فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بتوحيد الله والثناء عليه وتنزيهه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك.

آداب الدعاء:

1) الإخلاص لله تعالى

2) أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي – صلى الله علية وسلم ويختم بذلك.

3) الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.

4) الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

5) حضور القلب في الدعاء.

6) خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر.

7) عدم تكلف السجع في الدعاء.

8) التضرع والخشوع والرغبة والرهبة.

9) استقبال القبلة.

10) رفع اليدين في الدعاء.

11) الوضوء قبل الدعاء إن تيسر.

12) عدم الاعتداء في الدعاء.

13) أن يتوسل إلي الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه.

موانع إجابة الدعاء:

(1) أكل الحرام.

(2) عدم الجزم في الدعاء وتعليق الدعاء على المشيئة كأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت.

(3) الدعاء بإثم أو ظلم أو قطيعة رحم.

(4) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(5) اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء.

(6) عدم حضور القلب عند الدعاء.

(7) الاستعجال في الدعاء وطلب الإجابة.

(8) الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بشيء مستحيل أو التألي والإملاء على الله أو رفع الصوت والصراخ في الدعاء.

(9) أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية والبدعية

أوقات إجابة الدعاء:

1- وقت السحر

2- عند إفطار الصائم

3- بين الأذان والإقامة

4- عند جلسة الخطيب بين الخطبتين إلى أن يسلم من الصلاة

5- عند نزول الغيث (المطر)

6- عند التقاء الجيش في سبيل الله

7- في الثلث الأخير من الليل

8- في السجود

9- في أدبار الصلوات المفروضة

10- في الصلاة عمومًا

11- في أوقات الاضطرار

12- في السفر

13- في المرض.

جوامع الدعاء:

كان صلى الله عليه وسلم يختار في دعائه جوامع الدعاء وهو الذي يحوي الكلمات القليلة مع سعة المعنى وشموله، واحتوائه على أجلّ المقاصد، وأعلى المطالب، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يدعو بجوامع الدعاء، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ) سنن أبي داود.

أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن قولها في الصباح

- دعاء جليل وصَّى المصطفى صلى الله عليه وسلم به معاذًا رضي الله عنه ألا يدعه بعد كل صلاة: (اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) الأدب المفرد للإمام البخاري.

- ومن جوامع الدعاء أيضا: ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ ) حديث صحيح رواه مسلم.

- ومن جوامعه أيضا: أن يدعو المسلم ربه عز وجل بقوله (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).

- كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ) رواه الترمذي.

- (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ) رواه مسلم.

- (ربِّ، قِني عذابَك يوم تبعثُ عبادَك)؛ (مسلم).

- (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلَق)؛ (مسلم).

- (أعوذ بالله من الفتن؛ ما ظهَر منها وما بطَن)؛ (مسلم).

- (سبحان الله وبحمده، أستغفر اللهَ وأتوب إليه)؛ (مسلم).

- (أتوب إلى الله، وأستغفرُه)؛ (حديث صحيح) (مسند أحمد - ).

- (أتوب إلى الله مما أذنبتُ)؛ (البخاري).

- (اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني)؛ (مسلم).

- (اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملتُ، ومن شر ما لم أعمل)؛ (مسلم).

- ( اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) من سنن الترمذي: عن " عائشة ".

- ومن جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام:( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) سنن ابن ماجة: عن "أبي هريرة".

- ومن جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى).

- (اللهم إني أعوذ بك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء)؛ (البخاري).

- (اللهم إني أعوذ بك مِن زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخَطك)؛ (مسلم حديث).

- (اللهم أعوذ برضاك مِن سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيت على نفسك)؛ (مسلم).

