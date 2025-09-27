عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء الأزهر الشريف، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حاز منزلة عظيمة شهد بها القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾، وبقوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾.

وأشار إلى أن هذا "الأتقى" هو أبو بكر الذي أنفق ماله في سبيل الله، فكان يعتق العبيد مثل بلال بن رباح وعامر بن فهيرة، قائلًا لوالده أبي قحافة: "إنما أفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله".

لحظة الفراغ بعد وفاة النبي ﷺ

وأوضح فرماوي أنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة، بينما ارتدت قبائل العرب أو منعت الزكاة. وفي سقيفة بني ساعدة اجتمع المهاجرون والأنصار، وبعد مشاورات حكيمة استقرت الخلافة على أبي بكر.

ونقل عن الإمام علي رضي الله عنه كلماته البليغة بعد المبايعة: "رضيناك رسول الله لأمر ديننا، أفلا نرضاك لأمر دنيانا؟"، تعبيرًا عن الرضا العام بخلافته.

تسيير جيش أسامة.. حكمة سياسية

بيّن فرماوي أن أول تحدٍّ واجهه أبو بكر كان تسيير جيش أسامة بن زيد إلى الشام، رغم معارضة بعض الصحابة خشية اضطراب الجزيرة. لكن الصديق أصر قائلًا: "ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله".

وأثبتت هذه الخطوة حصافة سياسية؛ إذ عاد الجيش منتصرًا، وبثّ هيبة الدولة في القبائل التي مر بها.

حرب المرتدين ومانعي الزكاة

أما التحدي الأكبر فكان مواجهة المرتدين ومانعي الزكاة، حيث اعترض عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلًا: "كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟"، فرد الصديق بحزم: "والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"، مؤكدًا أن الزكاة ركن لا ينفصل عن الإسلام.

ولما راجعه عمر، قال له الصديق: "أجبار في الجاهلية، خوّار في الإسلام يا ابن الخطاب؟!".

سبعة عشر جيشًا لإنقاذ الأمة

وأشار فرماوي إلى أن أبا بكر جهَّز 17 جيشًا لمحاربة المرتدين ومانعي الزكاة، مدركًا أن الحفاظ على وحدة الصف لا يقل أهمية عن الحفاظ على العقيدة.

وبفضل صموده وقراراته الحاسمة، نجح في إعادة الاستقرار إلى الجزيرة، وتوحيد المسلمين من جديد، ليقود الأمة في أصعب لحظة بعد رحيل النبي ﷺ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.