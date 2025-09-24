حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

شهر ربيع الثاني أو الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة وفق التقويم الهجري. وقد سُمِّي شهر ربيع بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول.

وقد جاء في تسمية هذا الشهر والشهر الذي يسبقه بالربيعين روايات كثيرة، وشهر ربيع الثاني أو الآخر من الشهور التي يحبها الناس لأنها تبع لشهر ربيع الأول، وفيما يلي نستعرض معكم بعض الأحداث المهمة التي وقعت في شهر ربيع الثاني أو الآخر.

سبب تسمية شهر ربيع بهذا الاسم

الربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه. وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

وقيل إن العرب كانوا يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، والعرب تقول ¸ربيع رابع؛ أي مُخْصِب. وقيل بل سمي كذلك لارتباع الناس والدواب في هذا الشهر والشهر السابق له؛ لأن هذين الشهرين كانا يحلان في فصل الخريف الذي تسميه العرب ربيعًا، وتسمي الربيع صيفًا، والصيف قيظًا.

وسمي شهر ربيع الأول والآخر بذلك لأنهما حلا وقت تسميتهما في زمن الربيع فلزمتهما التسمية. والعرب تذكر الشهور كلها مجردة إلا شهري ربيع وشهر رمضان. فيقولون: أقبل شعبان وأقبل شهر رمضان. قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ﴾ البقرة: 185. وفي الشهرين اللذين يليا صفر يقولون شهري ربيع.

غرة شهر ربيع الثاني

شهر ربيع الثاني هو الشهر 4 من السنة الهجرية 1447، عدد أيامه (30 يوم "حسابيًا")، شهر ربيع الثاني (أو ربيع الآخر) سمي بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول. وشهر ربيع الثاني بدأ يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وينتهي في 22 أكتوبر 2025 ميلادي.

فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث الواقعة فيه

لا يشتمل شهر ربيع الثاني على فضل خاص به في النصوص الدينية كما ورد في شهر ربيع الأول، لكنه يأتي في أعقاب شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعله وقتًا مستحبًا للدعاء والتضرع إلى الله لطلب الخير والبركة والسداد في الدين والدنيا، والاغتنام بالدعاء والتقرب إلى الله في بدايته لما يحمله من بركة وطمأنينة

وفي هذا الشهر شهر ربيع الآخر وقعت العديد من الأحداث المهمة منها أنه بعد السنة الأولى للهجرة النبوية المشرفة إلى المدينة المنورة كانت صلاة العصر تصلى ركعتين في البداية ثم زيدت إليها ركعتان في شهر ربيع الآخر في السنة الأولى بعد الهجرة لتصبح أربعًا، وقد ورد ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ".

وقد شرح ذلك الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" فقال: "تريد عائشة - رضي الله عنها: إن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل - عليه السلام - عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة".

وفي هذا الشهر كذلك وقع عدد من الأحداث التاريخية ففيه كانت غزوة "بحران" في السنة الثالثة للهجرة وهي منطقة بأرض الحجاز خرج فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على رأس جيش من ثلاثمائة مقاتل ورجع منها في جمادي الأولى دون قتال.

وفي السنة السادسة للهجرة أرسل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا عبيدة ابن الجراح على رأس سارية إلى "ذي القصة" على إثر مقتل أصحاب محمد بن أبي سلمة، فوصلوا إلى بني ثعلبة، وهرب بنو ثعلبة فغنم المسلمون نعمًا وشاء، وأسلم رجل منهم.

وفي شهرٍ ربيع الآخر من سنة تسعٍ للهجرةِ الشريفةِ أرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم سيدَنا عليَّ بن أبي طالبٍ كرم اللهُ وجهه في سريةٍ إلى ديارِ طَيّئ، وأمرهُ أن يهدم صنمَهم الفَلْس، فسار إليهم وكسرَ الصنم.

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الثاني أو الآخر

الأيام البيض هي الأيام القمرية الثلاثة التي تتوسط كل شهر هجري، وهي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق من 5 إلى 7 أكتوبر 2025:

اليوم الأول: يوم الجمعة الموافق 13 ربيع الثاني 1447 هـ. الموافق 5 أكتوبر 2025

اليوم الثاني: يوم السبت الموافق 14 ربيع الثاني 1447 هـ.الموافق 6 أكتوبر 2025

اليوم الثالث: يوم الأحد الموافق 15 ربيع الثاني 1447 هـ. الموافق 7 أكتوبر 2025

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الثاني أو الآخر

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام تلك الأيام البيض ويعد العلماء صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ لما ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

