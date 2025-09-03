الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظ أسوان يكرم أبطال الجودو لحصدهم مراكز متقدمة بالبطولة العربية للأندية

محافظ أسوان يكرم ابطال الجودو

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أبطال المحافظة الفائزين بالمراكز المتقدمة فى البطولة العربية للأندية للجودو، والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية فى أغسطس الماضى ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، وهم البطلة جودي إسلام، والتى حصلت على الميدالية الفضية، والمركز الثانى، والتى تنافس فيها 49 نادى يمثلون 11 دولة عربية، والبطل عدى حازم، والذى حصل على المركز الخامس بنفس البطولة.

تكريم المدربين 

كما قام المحافظ بتكريم كل من المدرب الدكتور محمد عابد، والدكتور محمد عبد المغيث المدرب المساعد، وأيضًا مروة محمد المشرف العام على المشروع بمديرية الشباب والرياضة، وأثناء التكريم الذى حضره ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسعد خليفة وكيل المديرية.

وعبر الدكتور إسماعيل كمال عن خالص اعتزازه وفخره باللاعبين واللاعبات من أبناء أسوان الذين نجحوا فى حصد المراكز المتقدمة فى البطولة العربية للجودو، وهو الذى جاء كثمرة جهد متواصل من اللاعبين وأسرهم، بجانب الجهود الكبيرة التى بذلها المدربون والأجهزة الفنية، والذين عملوا بروح الفريق الواحد للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.

وأضاف أن الرياضة تعد وسيلة فاعلة فى بناء شخصية الشباب وغرس القيم النبيلة، وأن ما قدمه أبطال أسوان فى البطولة العربية يعكس مدى الإصرار والعزيمة والتحدي ليرفعوا اسم أسوان عاليًا فى المحافل الرياضية والإقليمية، ولذا فالمحافظة لن تدخر جهدًا فى توفير كامل الدعم لتأهيل اللاعبين وإعدادهم للمنافسة فى البطولات الدولية والمحلية.

