إثيوبيا تتلاعب بمياه النيل، باحث يحذر من كارثة جديدة بشأن سد النهضة في أغسطس

حذر الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، من كارثة إنسانية يمكن أن تتعرض لها السودان خلال شهر أغسطس المقبل، بسبب سياسة إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، وخاصة مع ذروة الفيضان.

منسوب بحيرة سد النهضة ثابت والتوربينات قليلة

وكشف الباحث هاني إبراهيم أن إثيوبيا لا تشغل توربينات سد النهضة، فقط تعمل على تشغيل توربينين بشكل كلى وتوربينين آخرين فقط بشكل جزئي، وأحيانا تعمل على وقف عدد منها، الأمر الذي أدى لعدم ارتفاع منسوب النيل الأزرق، المورد الأساسي لنهر النيل في مصر، خلال الفترة الماضية.

منسوب بجيرة سد النهضة ثابت، فيتو



وأكد الباحث هاني إبراهيم أن السياسة الإثيوبية تهدف إلى الإبقاء على منسوب بحيرة سد النهضة ليتجاوز 60 مليار متر مكعب، ولا تستهدف من ذلك توليد كهرباء، واستمرار سياسة التشغيل الأحادية الحالية لإثيوبيا في حال قدوم فيضان متوسط، سوف يُعرض السودان لأضرار لم يشهدها من قبل، وفي حال قدوم فيضان منخفض سوف يستمر ملء السد حتى منتصف سبتمبر، وتكون أضراره كبيرة في خفض التدفق طوال فترة الملء.

وقال الباحث في الشأن الإفريقي: "الموقف في السد الكارثي فيما يتعلق بمنسوب النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، وموقف منسوب البحيرة. تشغيل 2 توربين منخفض بشكل شبه كلي و2 توربين علوي بشكل جزئي من أصل 13 توربين بالسد مع استمرار الحفاظ على منسوب مرتفع بالبحيرة".

كارثة جديدة يحدثها سد النهضة في شهر أغسطس

وحذر إبراهيم من كارثة قد تحدث في السودان جراء سد النهضة، فقال الباحث هاني إبراهيم: "وفي حال استمرار سياسة التشغيل الحالية للسد الكارثي والابقاء على منسوب مرتفع بالبحيرة يحتمل تعرض السودان لأزمة إنسانية خلال أغسطس القادم، بالتزامن مع ذروة الفيضان."

تثبيت منسوب بحيرة سد النهضة عند 60 مليار متر مكعب، فيتو

وأكد إبراهيم أن "منسوب النيل الأزرق لم يشهد أي ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية، رغم إعلانات الجانب الإثيوبي عن تشغيل 6 توربينات بالسد، وتجارب على توربينة سابعة، بما يشير إلى أن التشغيل للتوربينات يتم بشكل جزئي، وأحيانًا يتم وقف عدد منها."

وعن موقف التوربينات في سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "موقف التوربينات التي تعمل الوحدات ارقام 9 و10 المنخفضة و8 العلوية في الضفة الشرقية للسد و16 العلوية في الضفة الغربية للسد فيما يتعلق بمنسوب البحيرة تتراوح بين 633.9 الى 634.1 متر فوق مستوى سطح البحر، بسعة في المتوسط 63.5 الى 64 مليار متر مكعب."

وأوضح هاني إبراهيم "وفق سياسة التشغيل الحالية بالسد الإثيوبي، ومع تشغيل العدد المشار إليه بعدد 4 توربينات، أو زيادته إلى 5 أو 6 توربينات سوف يتراجع منسوب البحيرة بشكل جزئي حتى نهاية مايو، وقد تحافظ على منسوب ثابت حتى نهاية العام المائي الحالي في نهاية يونيو القادم."

تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة

وعن سياسة إثيوبيا في السد، قال هاني إبراهيم: "وفق الظروف الطبيعية لتشغيل السد مفترض أن يخفض منسوبه الحالي إلى 625 مترا بسعة 50 مليار متر مكعب مع نهاية يونيو القادم، ولكن استمرار التراجع الجزئي بهذا المعدل يرجح ان السياسة الاثيوبية تستهدف الابقاء على منسوب يتجاوز 60 مليار متر مكعب."

توربينات سد النهضة لا تعمل بشكل كامل، فيتو

وأوضح هاني إبراهيم: "إذا كان غرض إثيوبيا كهربي يمكنها تخفيض المنسوب إلى 625 متر، وتحقيق 5000 جيجاوات ساعة خلال 3 شهور، أي 35 % من قدرة السد السنوية خلال 3 شهور فقط، وتمرر 14 مليار متر مكعب، وخلال شهور الفيضان تمرر من خلال التوربينات وتحقق أكثر من 70 % من القدرة السنوية ويستفيد جميع الأطراف."

وكشف عن الأضرار التي يتعرض لها السودان جراء سياسة إثيوبيا في سد النهضة، قائلا: "أما مع استمرار سياسة التشغيل الأحادية الحالية لإثيوبيا في حال قدوم فيضان متوسط، سوف تكتمل سعة السد بتاريخ منتصف أغسطس أي ذروة الفيضان، وسوف يتم تشغيل المفيض الجانبي للسد وسوف يتعرض السودان لأضرار لم يشهدها من قبل، أما في حال قدوم فيضان، لاقدر الله، منخفض سوف يستمر ملء السد حتى منتصف سبتمبر، وسوف تكون اضرار كبيرة في خفض التدفق طوال فترة الملء."

وحذر الباحث هاني إبراهيم: "التخبط في سياسة التشغيل وعدم وجود اتفاق ينظمه له العديد من الأضرار على مصر والسودان."



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