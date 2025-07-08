كارثة إثيوبية جديدة، فيضانات جارفة من مرتفعات أديس أبابا تهدد السودان

كارثة إثيوبية جديدة، أكدت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن وزارة الري السودانية قررت فتح أبواب خزانات مجمع أعالي نهر عطبرة وسيتيت وخشم القربة، وحذرت السودانيين من مياه الفيضانات القادمة من إثيوبيا.

السودان تفتح أبواب الخزانات وتحذر من فيضانات إثيوبيا

وأعلنت الإدارة العامة للخزانات، بـوزارة الري والموارد المائية السودانية، عن فتح أبواب خزانات مجمع أعالي عطبرة وسيتيت، وخزان خشم القربة بشكل تدريجي، لتمرير مياه الفيضانات القادمة من المرتفعات الإثيوبية، حسبما ذكرت "سونا".

فتح أبواب خزانات مجمع أعالي عطبرة، فيتو

كما ناشد المهندس معتصم العوض محمد، المدير العام لإدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، المواطنين القاطنين خلف مجمع أعالي عطبرة، وسيتيت وخزان خشم القربة، بأخذ الحيطة والحذر بسبب تدفق مياه الفيضانات القادمة من إثيوبيا، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم من مياه الفيضانات، وذلك نتيجة لارتفاع مناسيب النهر خلف تلك الخزانات، حتى مدينة عطبرة، وفقًا لـ "أخبار السودان"، ووكالة أنباء "سونا".

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان عن بداية موسم الأمطار رسميًا، مشيرةً إلى توقعات باضطرابات جوية متفاوتة في عدد من الولايات والمناطق خلال الأيام المقبلة.

هطول أمطار غزيرة على السودان

ووفقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية في السودان، فيتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في ولايات السودان المختلفة، بما في ذلك المناطق التي كانت جافة عادةً، بحسب الهيئة.

التحذير من فيضانات تجتاح السودان، فيتو

كما حذّرت الهيئة من رياح نشطة وعواصف رمليّة في مناطق شمال البلاد والمناطق الصحراوية، حيث تشير التوقعات على الساحل الشرقي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة. كما نبّهت الهيئة إلى احتمالات حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

وأكدت الأرصاد السودانية أن هذه التوقعات قابلة للتحديث، ودعت الجهات المعنيّة إلى أخذها في الاعتبار ضمن خطط الطوارئ ومراقبة الأوضاع ميدانيًا

فيضانات سد النهضة والهضبة الإثيوبية تهدد السودان

الجدير بالذكر أن الفيضانات الجارفة تهدد السودان، وخاصة بعد امتلاء سد النهضة الأثيوبي، الذي يهدد دولتي المصب، السودان ومصر، ولكن يهدد السودان بشكل أكبر.

فيضانات إثيوبيا تهدد السودان، فيتو

ويتوقع هطول أمطار على معظم مناطق السودان، بعد منتصف الشهر الجاري، وتنتظر الهضبة الإثيوبية كميات ضخمة من الأمطار خاصة منابع نهر النيل (النيل الأزرق)، ومع إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، الذي امتلأ عن آخره قبل ذروة الموسم المطري، والذي كان يحتاج إلى تفريغ عاجل قبل بدء موسم فيضان النيل، ما قد يفاقم الأزمة بالسودان من خطر فيضانات وغرق مرتفع هذا العام، خاصة أن موسم الأمطار بالسودان هذا العام قوي، مع وجود سيول فيضانات محلية بالسودان بجانب فيضان الهضبة الإثيوبية وتفريغ مياه سد النهضة.

كما أشار بعض الخبراء إلى أن بحيرة سد النهضة، امتلأت ويحتاج إلى تفريغ عاجل، وهناك تسريبات تشير بأن كميات كبيرة من الطمي ترسبت فوق البوابات السفلية للسد، هذه البوابات صممت خصيصًا لعبور كميات الطمي التي قد تؤثر على جسم السد وأيضًا لتنفيس كميات المياه الزائدة ببحيرة السد، الأمر الذي قد يؤثر ذلك على جسم السد، وإذا فتحت هذه البوابات قد تعمل على حدوث فيضانات جارفة بالسودان.



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