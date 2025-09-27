اكتشاف جثة سيدة متحللة بعد انتشار رائحة كريهة بالوادي الجديد

عثر الأهالي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على جثة سيدة متحللة داخل منزلها بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة متحللة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، حيث تبين عثور الأهالي على جثة متحللة لسيدة تدعى " فاطمة أحمد المهدي، 56 عامًا، من محافظة أسيوط تعيش بمفردها داخل منزلها بمنطقة تقسيم إسكان الجمعيات التعاونية للإسكان غرب مدينة الخارجة، وذلك بعد أن اكتشاف رائحة غريبة تنبعث من منزلها، مما دفع الأهالي لإبلاغ الشرطة والتي حضرت للمنزل وجرى استخراج الجثة بمعرفة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وكشف محضر الواقعة، أنه بتوقيع مفتش الصحة على الجثة تبين وفاتها منذ فترة ولا توجد أي آثار لشبهة جنائية على الجثة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

