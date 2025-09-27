السبت 27 سبتمبر 2025
اكتشاف جثة سيدة متحللة بعد انتشار رائحة كريهة بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، ڤيتو

عثر الأهالي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على جثة سيدة متحللة داخل منزلها بمدينة الخارجة بالوادي الجديد. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة متحللة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، حيث تبين عثور الأهالي على جثة متحللة لسيدة تدعى " فاطمة أحمد المهدي، 56 عامًا، من محافظة أسيوط  تعيش بمفردها داخل منزلها بمنطقة تقسيم إسكان الجمعيات التعاونية للإسكان غرب مدينة الخارجة، وذلك بعد أن اكتشاف رائحة غريبة تنبعث من منزلها، مما دفع الأهالي لإبلاغ الشرطة والتي حضرت للمنزل وجرى استخراج الجثة بمعرفة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 

وكشف محضر الواقعة، أنه بتوقيع مفتش الصحة على الجثة تبين وفاتها منذ فترة ولا توجد أي آثار لشبهة جنائية على الجثة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمن الوادى الجديد جثة سيدة متحللة جثة متحللة شبهة جنائية محافظة الوادى الجديد

