السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خطوات أساسية لصيانة سيارتك قبل قدوم الشتاء

سيارات
سيارات

أيام قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء، لذا يحرص الكثير من قائدي السيارات على إتباع الإرشادات المتعلقة بصيانة السيارات، بالإضافة إلى ذلك القدرة على القيادة في التغيرات المناخية المعروفة في الشتاء من أمطار وسرعة الرياح  والأتربة، وذلك من أجل  السلامة وتجنب الحوادث على الطرق العامة.

حيث تعتبر العواصف الرملية من أخطر أيام فصل الشتاء لأنها تسبب أضرارا بالغة على السيارات خاصة التصميم الخارجي، أبرزها: تلف في طلاء السيارة وخدوش وكسر في الزجاج وغيرها، نرصدها في التقرير التالي:

المحرك

يسد الغبار فلتر الهواء ما يقلل من كفاءة الاحتراق ويزيد من استهلاك الوقود، وفي الحالات الشديدة قد يصل الغبار إلى داخل المحرك، ليسبب تآكلًا داخليًا خطيرًا.

نظام التبريد

يتراكم الغبار على شبك المبرد (الرادياتير)، ما يقلل من قدرته على تبريد سائل التبريد، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك. 

مقصورة الركاب

يتسلل الغبار عبر فتحات التهوية، ما يلوث الهواء داخل المقصورة ويجعل التنفس غير مريح، إضافة إلى تلويث فلتر هواء المكيف.

خطوات  الحفاظ على السيارة قبل العاصفة الرملية

ركن السيارة في مكان مغلق أفضل طريقة لحمايتها من تأثير العاصفة الرملية
أفضل طريقة للتعامل مع آثار العاصفة الرملية هي الاستعداد لها مسبقًا، إذ يمكن لهذه الخطوات البسيطة أن تقلل من الأضرار المحتملة بنسبة كبيرة:

الركن في مكان مغلق

 إذا كان ذلك متاحًا، قم بإيقاف سيارتك في مرآب مغلق أو تحت مظلة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حماية السيارة بهذه الطريقة يقلل من الأضرار المحتملة بنسبة تتجاوز 80%.

استخدام غطاء للسيارة

يعد استخدام غطاء السيارة المناسب حلًا مثاليًا لحماية السطح الخارجي من الغبار، مع إغلاق النوافذ بإحكام والتأكد من أن جميع النوافذ والأبواب مغلقة بإحكام لمنع تسلل الغبار إلى المقصورة.

تجنب المسح الجاف

لا تحاول أبدًا مسح الغبار المتراكم بقطعة قماش جافة، حيث أن حبيبات الرمل ستعمل كالصنفرة وتسبب خدوشًا دقيقة في الطلاء يصعب إزالتها.

استخدام ضغط الهواء

قبل البدء بالغسيل، استخدم منفاخ هواء أو ضاغط هواء لإزالة أكبر قدر ممكن من الغبار من على سطح السيارة، وركز على الفجوات والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

الغسيل المسبق بالماء

قم بشطف السيارة بالكامل باستخدام خرطوم ماء بضغط مرتفع لإزالة الرمال العالقة، فهذه الخطوة حاسمة لأنها تمنع حبيبات الغبار من خدش السطح أثناء الغسيل الفعلي.

استخدام الصابون المناسب

استعمل صابونًا مخصصًا لغسيل السيارات، ويفضل أن يكون متعادلًا (pH-neutral)، مع استخدام طريقة الدلوين (دلو للصابون ودلو للشطف)، واستخدام إسفنجة ناعمة.

الشطف والتجفيف النهائي: اشطف السيارة مرة أخرى بالكامل لإزالة بقايا الصابون، ثم جففها باستخدام منشفة مايكروفايبر ناعمة لتجنب ظهور بقع الماء.

استهلاك الوقود نصائح لحمايه قطعة قماش طلاء السيارة سائل التبريد

