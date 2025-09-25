الفرق بين استخدام الهواء والنيتروجين لإطارات السيارات

صيانة السيارات، تعتبر صيانة السيارات واحد من أهم الصيانات التي تحتاجها السيارات من وقت للآخر، من أجل السلامة على الطريق، وتجاهل الصيانة يدمر العمر الافتراضي لسيارة ويكلف صاحبها الكثير من الأموال.

ونرصد في التقرير التالي خطوات تعبئة إطارات السيارة بالهواء أو النيتروجين، وتأثير كل منهما عفي لى السلامة والأداء والكفاءة الاقتصادية وهي:



الهواء العادي الذي نتنفسه يتكون من حوالي 78% نيتروجين، و21% أكسجين، و1% غازات أخرى. في المقابل، يكون غاز النيتروجين المستخدم في تعبئة إطارات السيارة نقيًّا بنسبة تصل إلى 95% فأكثر، وهذا الاختلاف البسيط في التركيب يؤدي إلى فروقات كبيرة في الأداء، مثل:

ويحتوي الهواء العادي على الأكسجين، الذي يتفاعل مع الحرارة المرتفعة، وعند قيادة السيارة لفترات طويلة، ترتفع درجة حرارة الإطارات، ما يؤدي إلى تمدد الأكسجين وتغير ضغط الإطار، وهذا التغير المستمر في الضغط يؤثر على ثبات السيارة وقد يزيد من تآكل الإطار.

جزيئات النيتروجين:

يتميز النيتروجين بجزيئاته الأكبر حجمًا مقارنةً بجزيئات الأكسجين. وهذا يعني أن النيتروجين يتسرب من الإطار ببطء شديد، ما يحافظ على ضغط الإطار ثابتًا لفترة أطول.



لكل من الهواء والنيتروجين مجموعة من المزايا والعيوب التي يجب أخذها في الاعتبار:

تعبئة الإطارات بالهواء العادي:

الفوائد:

التوفر وسهولة التعبئة: يمكن تعبئته في أي محطة وقود أو ورشة صيانة.

التكلفة:

مجاني أو بتكلفة زهيدة جدًا.

الأضرار:

تذبذب الضغط

يتأثر بالحرارة، ما يؤدي إلى تغير ضغط الإطار ويزيد من الحاجة إلى المراقبة الدورية.

تآكل إطارات السيارة

الأكسجين الموجود في الهواء يمكن أن يتسبب في أكسدة المطاط بمرور الوقت، ما يقلل من عمر الإطار.

الرطوبة

الهواء يحتوي على بخار الماء، الذي يمكن أن يتسبب في تآكل الأجزاء المعدنية داخل الإطار مع مرور الوقت.

فوائد تعبئة إطارات السيارة بالنيتروجين

يعتبر ثبات الضغط بسبب حجم جزيئاته، يحافظ على ضغط الإطار ثابتًا لفترة أطول، ما يقلل من الحاجة إلى إعادة التعبئة المتكررة.

عمر أطول للإطار

عدم وجود الأكسجين يمنع أكسدة المطاط ويقلل من تآكل الإطار، ما يطيل عمره الافتراضي.

كفاءة الوقود

الحفاظ على الضغط المناسب للإطار يقلل من مقاومة الدوران، ما يحسن من كفاءة استهلاك الوقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.