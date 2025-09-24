كيا تخصص سيارة عائلية لعام 2026 (أسعار ومواصفات)

سيارات كيا، استعرضت كيا مهارات سيارتها كارنفال هاي ليموزين 2026، المزودة بتصميم أكثر جرأة، مع إضافة خيارات جديدة من المحركات في الأسواق الآسيوية مثل كوريا الجنوبية والصين حيث.



سيارات كيا كارنفال هاي ليموزين 2026 عائلية

وتتراوح أسعار سيارات كيا في الأسواق العالمية نحو 45,900 دولار تقريبًا لنسخة Noblesse ذات التسعة مقاعد، ويصل سعر النسخة Signature الهجينة الفاخرة 70,900 دولار، وللمقارنة، فإن أسعار كارنفال القياسية تتراوح بين 26,400 – 37,800 دولار.

مواصفات سيارات كيا كارنفال هاي ليموزين 2026 عائلية مليئة

زودت سيارات كيا كارنفال هاي ليموزين 2026 بمصابيح LED عمودية وشبكة أكبر وأكثر جرأة، بينما تمتد الأضواء الخلفية بعرض السيارة لتمنحها حضورًا مميزًا، ويكتمل المشهد بسقف مرتفع مصنوع من الفولاذ يضيف طابعًا فريدًا ويعزز الديناميكية الهوائية، إلى جانب توفير مساحة رأس إضافية للركاب.

مزودة بالتدليك ومساند للأقدام، مع جهاز تدليك للقدمين ومساحة مخصصة للأحذية، كما تحتوي على طاولات قابلة للطي، ثلاجة صغيرة، وشاشة ترفيه كبيرة بقياس 21.5 بوصة مثبتة في السقف، إلى جانب شاشة لمسية بقياس 7 بوصات في الكونسول للتحكم بالنظام، ويكتمل الجو الفاخر بنظام صوتي من BOSE يضم 12 سماعة عالية الجودة.

حصلت كيا كارنفال هاي ليموزين 2026 بخيارين من المحركات: محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 290 حصان، ومحرك هايبرد تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 242 حصان، أما خيار الديزل سعة 2.2 لتر المتاح في كارنفال القياسية، فلن يتوفر في نسخة الهاي ليموزين.

