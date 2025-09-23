تبدأ من 1.3 مليون جنيه، أسعار سيارات تويوتا 2026 في السوق المحلي

سيارات تويوتا… كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، أسعار سيارات كورولا موديل 2026 خلال شهر سبتمبر داخل السوق المصري لتبدأ سعرها محليًا من 1.300.000 الف جنيه مما يجعلها تلائم جميع الفئات داخل المعارض المصرية.

أسعار سيارات تويوتا في السوق المصري

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات تويوتا ومواصفاتها داخل السوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري وهي:-

يصل سعر الفئة Active نحو مليون و300 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية Comfort نحو مليون و400 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة Smart نحو مليون و500 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الرابعة Smart with نحو مليون و600 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الرابعة Elegance نحو مليون و650 ألف جنيه



حصلت سيارات تويوتا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران أقصى 154 نيوتن/ متر، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.



مواصفات سيارات تويوتا كورولا

وسائد هوائية أمامية

فرامل مانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)

نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

أنظمة مساعدة للفرامل

مثبت سرعة

وحساسات ركن أمامية وخلفية.

رشاشات للمصابيح الأمامية

مرايات ضم كهربائية

حساسات مطر أوتوماتيكية

فتحة سقف وجنوط رياضية

بالإضافة إلى عتبة رياضية داخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.