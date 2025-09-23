تطوير نظام البطاريات الذكية لإطالة عمر السيارات الكهربائية

بعد انتشار السيارات الكهربائية في كثير من دول العالم، حرصت العديد من الشركات علي تطوير نظام البطارية الذكي المتكامل، وكانت ستيلانتيس، مع شركة سافت التابعة لـ “توتال إنرجيز”، قد تعاونا علي إطلاق نموذج أولي لسيارة مزودة بنظام البطارية الذكي المتكامل، ويمثل هذا المشروع المشترك نقلة نوعية في مجال تطوير أنظمة الطاقة، وهو مصمم ليُحدث ثورة في قطاعات متعددة تتجاوز صناعة السيارات.

نظام البطارية الذكي هندسة مبتكرة وتبسيط يُعزز الكفاءة





ويعتبر هذا النظام المبتكر مشروعًا بحثيًا مشتركًا في فرنسا، يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لتخزين الطاقة وتحويلها إلى كهرباء بكفاءة عالية واستدامة واقتصادية. ويعتمد على منصة STLA Medium من ستيلانتيس، حيث تم تركيب أول نظام بطارية ذكي متكامل في سيارة بيجو E-3008 الجديدة. ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من عمليات التصميم والنمذجة والمحاكاة، بالتعاون مع مؤسسات بحثية فرنسية رائدة مثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وجامعة باريس-ساكليه.

ولفهم طريقة عمل النظام، يجب أن نعرف أنه يدمج وظائف الشاحن والعاكس مباشرةً داخل البطارية. هذا التكامل يُبسط كل شيء، حيث يدعم النظام التيار المتردد والمستمر على حد سواء، ليغذي المحرك أو الشبكة الكهربائية مباشرةً، ويوفر الطاقة لنظام 12 فولت في السيارة وأنظمتها المساعدة.



يقدم هذا النظام 5 مزايا رئيسية تعد بتغيير قواعد اللعبة في صناعة السيارات الكهربائية:

الكفاءة والأداء المحسّن

يساهم النظام في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10% (وفقًا لدورة اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميًا)، ما يمنح السائق نطاقًا أوسع للقيادة بنفس سعة البطارية.

توفير الوزن والمساحة

بفضل التصميم المدمج، يقلل النظام من وزن السيارة بحوالي 40 كجم، ويوفر مساحة إضافية تصل إلى 17 لترًا، الأمر الذي يحسن من الديناميكية الهوائية للسيارة ومرونة تصميمها.

الشحن الأسرع

تشير النتائج الأولية للاختبارات إلى انخفاض بنسبة15% في زمن الشحن، ما يعني أن شحن البطارية يستغرق 6 ساعات بدلًا من 7 ساعات على محطة شحن بقوة 7 كيلووات، مع توفير 10% في الطاقة.

خفض التكلفة

يؤدي هذا الابتكار إلى تبسيط منظومة الحركة الكهربائية بشكل جذري، ما يجعلها أخف وزنًا وأكثر كفاءة، وينعكس إيجابًا على التكلفة الإجمالية للسيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

