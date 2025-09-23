تراجع جديد في أسعار سيارات جيتور T1 وT2 2026

خفض الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، أسعار موديلاتها T1 وT2 2026، بقيمة تصل إلى 110 ألف جنيه مصري، وذلك بعد تحقيقها أداءً مميزًا في المبيعات منذ طرحها رسميًا بالسوق المصري.



وطرح الوكيل الوكيل المحلي موديلات 2026، بانخفاض 90 ألف جنيه على سيارة جيتور T2 ليصبح سعرها 1,775,000 جنيه، فيما انخفضت أسعار جيتور T1 بقيمة 110 ألف جنيه ليصبح سعرها 1,585,000 جنيه،



ويأتي القرار في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على سيارات جيتور، الأمر الذي جعل التخفيضات خطوة يُنظر إليها باعتبارها استجابة مباشرة لرغبات العملاء وتأكيدًا على التزام قصراوي جروب بتوفير خيارات أكثر تنافسية.

جيتور 2026 T2: تصميم عصري وتجهيزات متطورة.



وتتمتع جيتور 2026 T2 بتصميم عصري يجمع بين القوة والعملية، حيث تأتي بمظهر خارجي رياضي مع خطوط بارزة تعكس شخصية السيارة متعددة الاستخدامات. أما المقصورة الداخلية فتوفّر مساحة رحبة وتجهيزات راقية مثل المقاعد الجلدية، والتحكم الكهربائي في المقاعد الأمامية، ونظام تكييف ثنائي المناطق، إلى جانب سقف بانورامي واسع يمنح شعورًا بالراحة والانفتاح. وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 184 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 7 سرعات، بنظام جر أمامي يتناسب مع متطلبات القيادة اليومية. كما جُهزت بشاشة لمسية قياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة، إلى جانب باقة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل الوسائد الهوائية المتعددة، ونظام الثبات الإلكتروني، ومراقبة النقطة العمياء.



جيتور 2026 T1 ذكية ومرنة بخيارات متعددة



أما جيتور T12026، فقد رسخت حضورها كخيار ذكي بفضل تصميم داخلي يجمع بين الأناقة والوظائف الذكية، مع مساحة تخزين تصل إلى 1455 لترًا عند طي المقاعد الخلفية. وتأتي السيارة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 184 حصانًا وناقل حركة مزدوج القابض بـ7 سرعات، كما تتضمن التجهيزات شاشة لمسية مركزية قياس 15.6 بوصة بمعالج Snapdragon، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، إلى جانب دعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto، فضلًا عن منظومة أمان متكاملة تشمل الكاميرا المحيطية بزاوية 540 درجة.



وتمثل هذه التخفيضات خطوة استراتيجية للحفاظ على الزخم الكبير الذي تحققه سيارات جيتور داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن تعزز من تنافسية العلامة في شريحة السيارات الصينية التي تشهد معدلات نمو متسارعة.

