انفجار سخان كهربائي يتسبب في وفاة مأساوية لحارس مصنع بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع حارس خاص متأثرًا بإصابته بحروق نارية من الدرجة الرابعة داخل غرفة الأمن بأحد مصانع لمبات الإنارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تفاصيل مصرع خفير خاص متفحمًا داخل مصنع بالعاشر

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى العاشر الجامعي بوصول "أحمد ال. م."، 60 عامًا، خفير خاص، جثة متفحمة إثر إصابته بحروق شديدة بأنحاء متفرقة من جسده، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب داخل مكتب الأمن بالمصنع نتيجة انفجار سخان كهربائي صغير، ما أدى إلى اندلاع النيران التي التهمت محتويات الغرفة وأودت بحياة الحارس وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المباحث لإجراء التحريات اللازمة وكشف ملابسات الحادث وسبب الوفاة.

دور الطب الشرعي

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

