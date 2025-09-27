تجديد حبس المتهم بحرق شقيق زوجته في منشأة القناطر

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته، بعدما سكب البنزين عليه في منطقة منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج شقيقته الذي سكب على المجنى عليه بنزين وأشعل النيران في جسده بعد خلافات نشبت بينهما لرفض زوجته العودة للمنزل.

قيام شخص بإشعال النيران في جسد طالب

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من أسرة المجنى عليه بقيام شخص بإشعال النيران في جسد طالب، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طالب بحروق في أماكن متفرقة من جسده.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.