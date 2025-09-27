السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

نيتفليكس ترد على شائعات الإنتاج المتزامن للموسمين الثاني والثالث من "The Trauma Code"

مسلس The Trauma Code:
مسلس The Trauma Code: Heroes on Call، فيتو

ردت شركة نتفليكس على التقارير التي أشارت إلى عزمها بدء الإنتاج المتزامن للموسمين الثاني والثالث من مسلسلها الناجح “The Trauma Code: Heroes on Call”.

 وكان تقرير صادر عن وكالة إكسبورتس نيوز قد أفاد بأن المسلسل قد اعتمد خطة للإنتاج المتتالي والمُتزامن لأجزائه القادمة.

وفي ردها على هذه التقارير، أوضحت ممثلة عن نتفليكس قائلة: "نحن ممتنون للاهتمام الكبير الذي يحظى به مسلسل 'The Trauma Code: Heroes on Call'. المواسم اللاحقة للمسلسل هي حاليًا قيد المراجعة، ولم يتم تأكيد أي شيء بعد". 

مسلسل The Trauma Code: Heroes on Call

يُذكر أن مسلسل "The Trauma Code: Heroes on Call" هو دراما طبية مقتبسة من قصة مصورة رقمية (ويب تون) شهيرة. تدور أحداث المسلسل حول بايك كانج هيوك (الذي يجسده الممثل جو جي هون)، وهو جراح عبقري يتمتع بخبرة واسعة في ساحات المعارك، يتولى مهمة صعبة لإحياء فريق رعاية الصدمات الحادة المُهمل والمُعطّل.

 حقق المسلسل، الذي طُرِح في شهر يناير الماضي، نجاحًا كبيرًا محليًا في كوريا ودوليًا. وشهدت الدراما تتويج بطلها جو جي هون بجائزة أفضل ممثل في فئة التلفزيون خلال حفل توزيع جوائز بايكسانج للفنون الحادي والستين (61st Baeksang Arts Awards) في شهر مايو. وفي شهر يوليو، سيطر المسلسل على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز التنين الأزرق للمسلسلات الرابع (4th Blue Dragon Series Awards)، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل صاعد لـ تشو يونج وو، وأفضل ممثل لـ جو جي هون، وجائزة أفضل دراما.

