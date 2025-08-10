الإعدام لحداد قتل زوجته حرقا في الشرقية

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة على حكم الإعدام شنقًا بحق حداد مسلح بمدينة العاشر من رمضان، لاتهامه بقتل زوجته حرقًا إثر خلافات زوجية.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وترجع وقائع القضية رقم 6295 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 5785 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، إلى ثاني أيام عيد الأضحى، حين أقدم المتهم إبراهيم س.ع.ال (34 عامًا) على قتل زوجته “هانم نعيم” (33 عامًا، ربة منزل)، بعدما بيت النية وأعد بنزينًا وقداحة لتنفيذ جريمته، وأشعل النيران في جسدها وهي نائمة مطمئنة، ما تسبب في وفاتها.

أسرة الضحية: دم ابنتنا لم يذهب هدرًا

وعقب ضبطه وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، صدر الحكم بإعدامه شنقًا وسط فرحة وارتياح أسرة الضحية، التي استقبلت المهنئين بالعزاء بعد تنفيذ الحكم، معتبرين أن العدالة أخذت مجراها وأن دم ابنتهم لم يذهب هدرًا.

