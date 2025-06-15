أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها

في الفترة الأخيرة، أصبح من اللافت ازدياد حالات السكتة القلبية بين فئة الشباب، الأمر الذي أثار قلق الأطباء والمتخصصين، حيث لم تعد أمراض القلب قاصرة على كبار السن فقط، بل امتدت لتشمل شبابًا في مقتبل العمر، وبعضهم دون الثلاثين.

أسباب متعددة تتداخل

وقالت وزارة الصحة أن السكتة القلبية تحدث نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب عن العمل، ما يؤدي إلى انقطاع تدفق الدم إلى باقي أعضاء الجسم، خاصة المخ، وقد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إن لم يتم التدخل السريع.

أول الأسباب التي يسلط الأطباء الضوء عليها هو الإجهاد المزمن.

الحياة العصرية وضغوط العمل أو الدراسة، والتوتر النفسي المستمر، كلها عوامل تؤثر على صحة القلب، فعند تعرض الجسم المستمر للضغط، يفرز هرمون الكورتيزول الذي يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر السكتة القلبية.

كما تلعب العادات الغذائية السيئة دورًا خطيرًا، فالإفراط في تناول الوجبات السريعة، والمأكولات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين، وبالتالي زيادة احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وانسدادها، حتى في سن صغيرة.

من الأسباب الصامتة أيضًا العيوب الخلقية في القلب، وهي مشاكل يولد بها الشخص دون أن تُكتشف، مثل اضطرابات نظم القلب أو ضعف عضلة القلب، وكثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض حتى تحدث السكتة بشكل مفاجئ.

التدخين وتعاطي المخدرات، تزيد من عبء القلب بشكل خطير، حيث تؤدي إلى اضطرابات كهربائية تؤثر على انتظام ضرباته، وقد تسبب توقفه المفاجئ.

السكتة القلبية

ولا يمكن إغفال قلة الحركة والسمنة، وهما عاملان يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بضعف اللياقة البدنية وزيادة الكولسترول الضار في الدم، مما يسرّع من ظهور مشاكل القلب.

الوقاية تبدأ بالوعي

الوقاية من السكتة القلبية تبدأ بالكشف المبكر، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، كما أن تبني أسلوب حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والابتعاد عن التدخين، يمثل خط الدفاع الأول.

أخطر الحالات الطبية الطارئة إذ تحدث بشكل مفاجئ

والسكتة القلبية تُعدّ من أخطر الحالات الطبية الطارئة، إذ تحدث بشكل مفاجئ وتتسبب في توقف القلب عن ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، خصوصًا الدماغ والرئتين، مما يؤدي إلى فقدان الوعي خلال ثوانٍ، وقد تنتهي بالوفاة خلال دقائق إذا لم يتم التدخل السريع.

وعلى الرغم من أنها قد تحدث دون إنذار مسبق، فإن هناك أعراضًا وعلامات تحذيرية قد تسبق السكتة القلبية، ويمكن من خلالها إنقاذ حياة المريض إذا تم التعرف عليها بسرعة.

أبرز الأعراض التي قد تسبق السكتة القلبية

1. ألم أو ضغط في الصدر

يعتبر من أكثر العلامات شيوعًا، وغالبًا ما يوصف بأنه ثقل أو ضغط أو حرقان في منتصف الصدر، وقد يمتد الألم إلى الكتف أو الذراع أو الرقبة أو الفك.



2. ضيق في التنفس

قد يشعر الشخص بصعوبة في التنفس أو الحاجة إلى الهواء حتى أثناء الراحة، وقد يحدث ذلك قبل أو أثناء الشعور بألم الصدر.



3. الدوخة أو فقدان التوازن

الشعور بالدوار أو الدوخة المفاجئة، خاصة عند الوقوف أو التحرك، قد يكون إشارة إلى خلل في تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة ضعف ضخ القلب.



4. خفقان القلب أو اضطرابات في النبض

الإحساس بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة بشكل مفاجئ يمكن أن يكون مؤشرًا خطيرًا على اضطراب كهربائي في القلب.



5. الإرهاق غير المبرر

شعور مفاجئ بالتعب الشديد أو الإنهاك دون سبب واضح، حتى بعد راحة كافية، قد يشير إلى وجود خلل في عمل القلب.



6. التعرق البارد

التعرق الشديد والبارد، خصوصًا في وقت الراحة أو أثناء النوم، يُعدّ من العلامات الخطيرة التي قد تسبق السكتة القلبية.



7. الغثيان أو القيء

أحيانًا، يشعر بعض الأشخاص بالغثيان أو آلام في المعدة تشبه عسر الهضم قبل الإصابة بالسكتة.

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