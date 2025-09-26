الجمعة 26 سبتمبر 2025
وفاة قارئ قرآن بالمحلة قبل ساعات من حفل زفافه

وفاة قارئ قرآن بالمحلة
وفاة قارئ قرآن بالمحلة قبل ساعات من حفل زفافه

خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي قرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب وفاة الشاب الشيخ عادل الرفاعي، قارئ القرآن الكريم، بشكل مفاجئ صباح اليوم الجمعة، قبل ساعات قليلة من موعد زفافه الذي كان مقررًا مساء اليوم نفسه.

استشهاد فرد شرطة وإصابة 3 ضباط في حريق مصنع المحلة

محافظ الغربية يتابع رفع أنقاض حريق مصنع المحلة ويوجه بدعم الأسر المتضررة (صور)

الخبر جاء كالصاعقة على أسرته وأصدقائه وأهالي محافظة الغربية الذين لم يصدقوا رحيل العريس المنتظر في ليلة العمر، خاصة أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومعروفًا بحسن الخلق وتلاوة القرآن الكريم في المناسبات الدينية.

وسادت أجواء من الحزن والصدمة في الغربية حيث تحول الفرح إلى مأتم وسط دعوات الأهالي بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.

