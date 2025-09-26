وفاة قارئ قرآن بالمحلة قبل ساعات من حفل زفافه

خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي قرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب وفاة الشاب الشيخ عادل الرفاعي، قارئ القرآن الكريم، بشكل مفاجئ صباح اليوم الجمعة، قبل ساعات قليلة من موعد زفافه الذي كان مقررًا مساء اليوم نفسه.

الخبر جاء كالصاعقة على أسرته وأصدقائه وأهالي محافظة الغربية الذين لم يصدقوا رحيل العريس المنتظر في ليلة العمر، خاصة أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومعروفًا بحسن الخلق وتلاوة القرآن الكريم في المناسبات الدينية.

وسادت أجواء من الحزن والصدمة في الغربية حيث تحول الفرح إلى مأتم وسط دعوات الأهالي بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.

