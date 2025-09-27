أستاذ دراسات عبرية: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة خطوة قابلة للبناء عليها

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، تمثل “خطة أرضية يمكن البناء على تفاصيلها”، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث بوضوح عن إنهاء الحرب، وليس مجرد هدنة هشة سرعان ما تخترقها إسرائيل لتعود بعد ذلك إلى عدوانها على القطاع.

وأوضح أن الخطة تتضمن عدة عناصر مهمة، من بينها: إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة إعمار قطاع غزة، وقف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

كما أشار الدكتور أحمد فؤاد أنور إلى أن الخطة تتضمن ضمانات أمريكية بعدم ضم الضفة الغربية، بالإضافة إلى بند مهم يتعلق بـ الإفراج عن 200 من المحكومين بالمؤبد داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد أن الخطة الأمريكية تفتح المجال أمام قبول إدخال قوات مراقبة عربية وإسلامية، ما يعني، بحسب تعبيره، أن “المخطط الأساسي لإسرائيل قد سقط”، في إشارة إلى سعيها لتهجير سكان غزة والاستيلاء الكامل على القطاع، وهو ما قد يواجه اعتراضات شديدة من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي لا تزال تحلم بمشروع “إسرائيل الكبرى”، حسب وصفه.

وفي سياق متصل، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن خطة ترامب تتشابه إلى حد كبير مع المبادرة المصرية التي أعلنها وزير الخارجية المصري، والتي تدعو إلى وقف القتال وبدء عملية إعادة الإعمار لإعادة الحياة إلى قطاع غزة.

وقال إن “غزة تحولت إلى أرض محروقة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف تدمير كل مظاهر الحياة فيها بشكل متعمد ووحشي”.

وختم الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه بالتأكيد على أهمية البناء على هذه المبادرات السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، والبدء في مرحلة حقيقية من إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن الفرصة لا تزال قائمة إذا ما توافرت الإرادة الدولية والعربية الجادة.

