خارج الحدود

ترامب يطلب من المحكمة العليا النظر في حظر منح الجنسية بالولادة

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا مراجعة دستورية لأمره التنفيذي الذي يقيد حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".


وجاء في نص الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا أن قرارات المحاكم الأدنى "أبطلت سياسات أساسية بالنسبة إلى الرئيس وإدارته، ما أدى إلى تقويض أمن الحدود"، مضيفًا أن هذه الأحكام "منحت امتياز المواطنة الأمريكية لمئات الآلاف من الأفراد غير المؤهلين، دون أي أساس قانوني".

وكان ترامب قد وقع الأمر التنفيذي عقب تنصيبه في 20 يناير، حيث نص على منع المؤسسات الحكومية من منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين يقيمان بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة وقت الولادة. وقد وصف القرار حينها بأنه "إعادة تعريف لأهمية ومعنى المواطنة الأمريكية".

