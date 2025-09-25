الكشف على 985 مواطنا بأول يوم عمل لقافلة الوادي الجديد الطبية

تواصل قافلة محافظة الوادي الجديد، الطبية الشاملة اليوم الخميس، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تقديم خدمات طبية متنوعة في مختلف التخصصات، وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرعاية كريمة من اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلى التنسيق مع مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان بالمجان، في توفير العيادات واستقبال المواطنين.

وتستمر القافلة على مدار يومين الاربعاء والخميس ٢٤، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

ولفت العديسي، إلي أن القافلة تضمنت عددًا من العيادات الطبية المتنقلة في تخصصات (أورام. جراحة. نساء. باطنة. جلدية) بمقر واحة الخير وتخصصات (أطفال. عظام. أسنان. رمد ) مركز حسن حلمي إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان وإجراء عمليات جراحية بمستشفى الخارجة التخصصي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

من جانبها أكدت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية، في تصريح خاص لـ«ڤيتو»، أن القافلة شهدت مشاركة مستشفى بهية التي قدمت جلسات توعية حول أهمية الكشف المبكر عن أورام السرطان للسيدات بمقر ديوان عام المحافظة، مع تقديم إرشادات للفحص الدوري وطرق الوقاية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفى في دعم صحة المرأة.

وقالت أسماء في تصريحاتها: إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي شارك من خلال تنفيذ ندوات وأنشطة للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية لتعاطي المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع في مقر قاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح.

وأشارت مدير إدارة الطوارئ ومنسق الجمعيات والمؤسسات المركزية بتضامن الوادي الجديد، إلي توقيع الكشف الطبي أول أيام القافلة على 985 حالة، وما زال العمل المستمر بالقافلة لليوم الثاني، مقدمة الشكر لجميع الشركاء من الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح القافلة وتحقيق أهدافها، تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.