تموين الوادي الجديد يضبط 29 مخالفة بالمخابز والأنشطة التجارية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملات مكثفة في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية والافرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الانشطة التجارية بدائرة المحافظة وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، إن حملات اليوم، شملت تمشيط المخابز ؛ وأشارت إلى أن المرور على المخابز البلدية أسفر عن عدد 29 مخالفة (إنتاج خبز ناقص وزن، عــدم نظـــافـة المعجن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز، )، وجار مواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية لضمان جودة السلع وضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان عدم تسرب الدعم مؤكدًة استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات تلاعب في رغيف الخبز الذي يمثل سلعة استراتيجية للمجتمع.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على توجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أن منظومة الخبز المدعّم خط أحمر، وأن أي تلاعبٍ في وزن رغيف الخبز أو جودته يُعد مساسًا بحقوق المواطنين.

وجرى التشديد على استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية وتطبيق آليات الردع على كل المخابز المخالفة ضمن اختصاصات التموين بالمحافظة.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمواصلة الحملات التموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

