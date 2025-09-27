السبت 27 سبتمبر 2025
أخبار مصر

روسيا تمنح وزير الكهرباء نوط الامتياز لدوره في تعزيز التعاون بالطاقة النووية

تكريم وزير الكهرباء
تكريم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
اختتم الأسبوع الذرى العالمي فعالياته فى العاصمة الروسية موسكو بتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمنحه نوط الامتياز من المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روساتوم للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية. 

تكريم وزير الكهرباء من المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية

وشارك الدكتور محمود عصمت، متحدثا فى مائدة مستديرة حول الطاقة الذرية من نظام تكنولوجي إلى رؤية عالمية جديدة، والتي رأسها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وكانت بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركين فى القمة النووية العليا.

كما شارك وزير الكهرباء كمتحدثا فى الجلسة العامة، مشيدًا بأهمية وعبقرية وتوقيت صدور قرار القيادة السياسية بدخول مصر إلى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى ضوء البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وشملت المشاركة المؤتمر السنوي لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية.

نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى لموقع المحطة النووية بالضبعة

وكان الحدث الأهم على هامش فعاليات المنتدى الذرى العالمي، هو مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، وحرص الدكتور محمود عصمت على عقد الاجتماع الدورى مع أليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روساتوم، والدكتور اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة، ورئيس شركة آتوم ستروى إكسبورت  القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، على هامش الجلسات التى استمرّت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة للانتهاء من المشروع الاستراتيجي النووي المصري لتوليد الكهرباء.

حرص الدكتور محمود عصمت خلال الجلسات على التأكيد ان العلاقة تكاملية بين الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومزيج الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030،و65 % فى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وبين الطاقة النووية  ،الأمر الذى  أضاف إلى مشروعنا النووى لتوليد الطاقة الكهربائية بعدا جديدا يتعلق بتوفير الأرضية الثابتة للشبكة، تساعد على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتضمن امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار، والتوسع فى سياسة خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

الأسبوع الذرى العالمى موسكو الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روسآتوم مجال الطاقة النووية الطاقة النووية

