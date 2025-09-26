وزير الكهرباء يكشف تفاصيل وأهداف دخول مصر في عالم الطاقة النووية

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية شاملًا ومتكاملًا بما يحقق أهداف الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني فى إطار خطة التنمية المستدامة وبشكل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بمصر.

منتدى الأسبوع الذرى العالمي بالعاصمة الروسية موسكو

وأضاف وزير الكهرباء خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى الأسبوع الذرى العالمى بالعاصمة الروسية موسكو بحضور وفود من 105 دول حول العالم، أن البرنامج النووي المصري يستهدف تحقيق أهداف الدولة في بناء برامج ومشروعات مساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات مع تطوير موارد بشرية ملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها حاليًا الانتهاء من تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد LINAC يستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، مبينا التوصل إلى عدد من الطفرات النباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع من شأنها المساهمة في إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر تحملًا للظروف المناخية الصعبة وبرامج تصنيعية واستكشافية اخرى فى مجالات الصحة والصناعة والعناصر والموارد الارضيّة.

تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء

واستعرض الدكتور محمود عصمت تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة كخطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح التقدم في تنفيذ المشروع والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة، وتركيب مصائد قلب المفاعل للوحدات النووية الأربع، والحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود للمحطة، وكذا استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدات الأربع، وجاري تصنيع المعدات ومنها مولدات البخار ومثبت الضغط وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء وغيرها فى إطار المخطط الزمني للمشروع.

الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء

وأوضح أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد ثمرة سنوات من العمل الجاد موضحا التنسيق والتعاون والتكامل بين القائمين على تنفيذ محطة الضبعة النووية من الجانبين المصري والروسي، مؤكدا اهمية اللقاءات المباشرة والمتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مشيدا بعمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون فى مختلف المجالات.

كما اكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل نحو نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية في إطار البرنامج المصري السلمى لاستخدامات الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، ولفت إلى وجود العديد من الجهات في مصر مؤهلة ولديها القدرة للمشاركة في هذا المجال، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والحد من الانبعاثات الكربونية.

