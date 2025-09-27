محمود عصمت يكشف أهمية المشروع النووي لتحقيق الاستقرار بشبكة الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن توطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية فى إطار البرنامج المصري السلمى لاستخدامات الطاقة النووية أحد أهم محاور العمل في الفترة الحالية.

استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للطاقة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية عمل وزارة الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.

المشروع المصري لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية

وأشار إلى أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الاستخدامات السلمية لـ الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية وصناعية وزراعية عديدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، منوها عن استمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الروسي فى إطار التعاون والشراكة والتنسيق الدائم وإنجاز مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك فى إطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة.

وشدد على أهمية المشروع النووي لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة بين مصر وروسيا، وأهمية برامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية فى إطار البرنامج النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء.

