طرد الممثل يون جي أون من دراما “Positively Yours” بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول

ذكرت تقارير صحفية أن الممثل Yoon Ji On سيغادر طاقم الدراما المقتبسة من ويبتون بعنوان Positively Yours التي يتم إنتاجها لصالح قناة Channel A، وذلك عقب تورطه في قضية قيادة تحت تأثير الكحول والتي يتم التحقيق معه بها حاليًا.

وكان من المقرر أن ينتهي تصوير الدراما في ديسمبر، على أن يتم بثها في النصف الأول من عام 2026، حيث من المقرر أن يتعاون فيها النجمان أوه يون سيو وتشوي جين هيوك.

وحققت القصة الأصلية "Positively Yours" انتشارًا واسعًا وشعبية كبيرة داخل وخارج كوريا الجنوبية، حيث بدأت كرواية ويب قبل أن تتحول إلى ويبتون، وعلى الرغم من أن الرواية والويبتون تدور أحداثهما في بيئة مدرسية، وتتناولان قصة معلم ورئيس مجلس إدارة مدرسة، إلا أن الدراما الجديدة ستنقل الأحداث إلى عالم الشركات الكبرى، واعدةً بتقديم قصة جديدة وأكثر حيوية.

تفاصيل قصة دراما Positively Yours

تركز الدراما على قصة جانغ هي وون، امرأة ناجحة مهنيًّا قررت التخلي عن فكرة الزواج، وتسعى جانج هي وون جاهدة للترقي في مسيرتها المهنية، متطوعة للعمل لساعات متأخرة وحتى خلال عطلات نهاية الأسبوع، لكن حياتها تتغير جذريًا عندما تؤدي ليلة من الاندفاع إلى حمل غير متوقع. يصر والد الطفل، الذي يشغل منصب رئيس شركة تابعة، على الزواج منها، مما يشعل شرارة قصة حب عاصفة وغير متوقعة.

يُذكر أن أوه يون سيو ستجسد شخصية جانغ هي وون. أما تشوي جين هيوك، فهو في محادثات إيجابية لتأدية دور كانج دو جون، رئيس الشركة الذي يقرر الزواج من جانج هي وون بعد علمه بأنه والد طفلها.

