ثقافة وفنون

طرح البوسترات الشخصية لأبطال دراما "Would You Marry Me"

دراما Would You Marry
دراما Would You Marry Me، فيتو

 أصدرت قناة SBS البوسترات الشخصية لأبطال دراما الكوميديا والرومانسية المنتظرة "Would You Marry Me"، بطولة الممثل تشوي وو شيك، والممثلة جونج سومين، ومن المقرر عرض الدراما في 10 أكتوبر.

تدور قصة العمل حول رجل وامرأة يقرران الدخول في زواج صوري لمدة 90 يومًا، بهدف واحد وهو الفوز بمنزل فاخر مخصص للمتزوجين الجدد.

ويجسد تشوي وو شيك دور كيم وو جو، وهو وريث الجيل الرابع لمخبز "ميونغسوندانغ"، الذي يُعد أقدم مخبز في كوريا الجنوبية. وصرّح الممثل معبرًا عن حماسه: "آمل أن ننهي التصوير بسعادة، وسأعمل بجد لتحقيق ذلك."

 

فيما تؤدي جونج سومين شخصية يو ماري، وهي مصممة تكافح في حياتها، وتقترح فكرة الزواج الصوري على كيم وو جو كحل للفوز بالمنزل الفاخر.

وعلقت الممثلة على دورها قائلة: "أتمنى ألا يتعرض أحد للأذى وأن ينتهي كل شيء بسلام."

قناة SBS Would You Marry Me تشوي وو شيك جونج سومين

