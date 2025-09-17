طرح البوسترات الشخصية لأبطال دراما "Would You Marry Me"

أصدرت قناة SBS البوسترات الشخصية لأبطال دراما الكوميديا والرومانسية المنتظرة "Would You Marry Me"، بطولة الممثل تشوي وو شيك، والممثلة جونج سومين، ومن المقرر عرض الدراما في 10 أكتوبر.

تدور قصة العمل حول رجل وامرأة يقرران الدخول في زواج صوري لمدة 90 يومًا، بهدف واحد وهو الفوز بمنزل فاخر مخصص للمتزوجين الجدد.

ويجسد تشوي وو شيك دور كيم وو جو، وهو وريث الجيل الرابع لمخبز "ميونغسوندانغ"، الذي يُعد أقدم مخبز في كوريا الجنوبية. وصرّح الممثل معبرًا عن حماسه: "آمل أن ننهي التصوير بسعادة، وسأعمل بجد لتحقيق ذلك."

فيما تؤدي جونج سومين شخصية يو ماري، وهي مصممة تكافح في حياتها، وتقترح فكرة الزواج الصوري على كيم وو جو كحل للفوز بالمنزل الفاخر.

وعلقت الممثلة على دورها قائلة: "أتمنى ألا يتعرض أحد للأذى وأن ينتهي كل شيء بسلام."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.