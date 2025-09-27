السبت 27 سبتمبر 2025
استشهاد 44 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 44 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 25 في مدينة غزة.

وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.  

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 بنيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع. 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد صبي يبلغ من العمر 17 عاما في قطاع غزة نتيجة التجويع ونقص العلاج، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في أعقاب حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

