استشهاد 25 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد صبي يبلغ من العمر 17 عاما في قطاع غزة نتيجة التجويع ونقص العلاج، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في أعقاب حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق.

وفي وقت سابق من أمس، أفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

وأكدت مصادر طبية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.