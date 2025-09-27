السبت 27 سبتمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد 25 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية،  باستشهاد 58 بنيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد صبي يبلغ من العمر 17 عاما في قطاع غزة نتيجة التجويع ونقص العلاج، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في أعقاب حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق.

 

وفي وقت سابق من أمس، أفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

وأكدت مصادر طبية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

 

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

