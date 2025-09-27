زيادة الشيدر 61 جنيها والإسطنبولي 21، ارتفاع كبير بأسعار الجبن مع بداية العام الدراسي

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، واصلت أسعار الجبن الأبيض الارتفاع في الأسواق، بالتزامن مع بدء الأسبوع الثاني من العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة، الذي بدأ يوم السبت الماضي الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ارتفاع سعر الجبن الرومي والشيدر والفلمنك وانخفاض الجودا

كما ارتفع سعر الجبنة الرومي والفلمنك والشيدر، بينما انخفضت أسعار الجبنة الجود، في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لآخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 5 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 141 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 112 جنيهًا إلى 150 جنيها.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 26 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 440 جنيها للكيلو.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 56 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 544 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 426 جنيها إلى 600 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 287.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 13 جنيها عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 10 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 148 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 21 جنيها مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 181 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 115 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 61 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 354 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

