655 جنيها لهذا النوع، أسعار الجبن تواصل الارتفاع مع قرب بدء العام الدراسي

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، واصلت أسعار الجبن الأبيض بأنواعه الارتفاع في الأسواق، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الدولية، ومع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

انخفاض سعر الجبن الرومي والشيدر

كما ارتفع سعر الجبنة الجودا والفلمنك، فيما انخفضت أسعار الجبنة الرومي والشيدر، في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 4 جنيهات وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 138 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 74 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 11 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 464 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 280 إلى 600 جنيه في الأسواق.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 15 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 486 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 275 جنيها للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 320 جنيها.

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 8 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 143 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 9 جنيهات مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 162 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 295 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيه إلى 550 جنيهًا.

