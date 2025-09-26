مدرب مانشستر يونايتد: نخوض كل مباراة مثل النهائي

أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه يلعب كل مباراة بهوَس الفوز و"كأنها الأخيرة"، وذلك قبل مواجهة برنتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى أموريم إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري هذا الموسم، بعدما كان حقق انتصارا مهما على تشيلسي 2-1. أمر إذا تحقق سيكون للمرة الأولى منذ توليه المهمة في نوفمبر 2024.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي: "من الطبيعي أن لا يعرف المشجعون ما سيحدث في المباراة المقبلة. وبصراحة، لدي فكرة، لكن لا أعرف كيف ستسير الأمور، ومع ذلك فأنا مدرب الفريق".



وأضاف: "أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي اعتبار كل مباراة كأنها الأخيرة، من دون التفكير في المباراتين التاليتين".

وحقق يونايتد فوزين فقط في أول خمس مباريات هذا الموسم، وهو في المركز الحادي عشر قبل مواجهة برنتفورد السابع عشر بثلاث خسارات.

