القاهرة الدولي للمونودراما يكرم هالة صدقي ورياض الخولي في دورته الثامنة (صور)

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أسماء المكرمين من نجوم الفن، في الدورة الثامنة للمهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة.

المكرمون في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وأعلن المهرجان عن تكريم النجم رياض الخولي - مصر، والنجمة هالة صدقي - مصر، الفنان القدير عبد العزيز مخيون - مصر، اسم الفنان القدير لطفي لبيب - مصر، اسم الفنان القدير عبد العزيز الحداد- الكويت، اسم المخرج أنور الشعافي - تونس، المخرج رافائيل بينيتو - إسبانيا.

وحضر المؤتمر الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، والنجم رياض الخولي، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، وعدد من أعضاء اللجان الأخرى بالمهرجان، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين، وقدمت المؤتمر الإعلامية شيماء منصور.

