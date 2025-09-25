"الموتى لا يحتسون قهوة عزائهم"، مجموعة قصصية جديدة عن قصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المجموعة القصصية "الموتى لا يحتسون قهوة عزائهم" للكاتب إيهاب القسطاوي، ضمن إصدارات سلسلة "إبداعات".

الموتى لا يحتسون قهوة عزائهم

تضم المجموعة خمسة عشر قصة قصيرة، منها: "ملامح واحدة، الموتى لا يحتسون قهوة عزائهم، ومضى القطار ولم يمض العمر، الساعة لا تتكرر، علبة دخان وطني، مقعد الدكتور، الفرار، أجنحة العراء، السكربينة السوداء، قطار بلا قضبان، الكراج، القرار"، وغيرها.

ومن أجوائها: "عندما تعطي على الدوام فأنت لديك ماتملكه حتى وإن كنت لا تملك شيئا من حطام الدنيا، وعندما تأخذ على الدوام فأنت مفلس ولاتملك شيئا، حتى وإن كنت تملك كنوز الأرض".

سلسلة إبداعات

سلسلة "إبداعات" تعنى بنشر إبداعات الكتاب الشباب في الشعر والنثر، تصدر عن الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، مدير تحرير السلسلة الشاعر سعيد شحاتة، سكرتير التحرير هبة أحمد، وتصميم الأغلفة ريهام خيري.

