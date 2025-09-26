ضبط ثلاجة تحتوي على جبنة منتهية الصلاحية في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة و نبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات فى نطاق الإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة غير مرخصة، تحتوي على ٦٥ صفيحة جبن أبيض مُنتفخة ومصابة بالصدأ، حيث تغيرت خواص الجبن بشكل ملحوظ، وبإجمالي وزن ١٣٠٠ كجم. كما تم ضبط أحد البازارات لحيازته ١٧٥ علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار بيع البوتاجاز.

وتم تحرير محضرين ضد أحد المطاعم لعدم حمل الشهادات الصحية، بالإضافة إلى محضرين آخرين ضد نفس المطعم لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر بحق أحد البازارات لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات.

