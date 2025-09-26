السبت 27 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ممثل روسيا لدى مجلس الأمن: إيران مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة رغم العقوبات

قال فاسيلي نيبينزيا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنهم شهدوا ضغوطا من الجانب الأوروبي وأكاذيب بشأن الاتفاق النووي الإيراني.


وأكد أن إيران أبدت استعدادها لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة رغم العقوبات المفروضة عليها.

وتابع: التصويت الليلة المتعلق بالعقوبات على إيران آخر فرصة لتثبت الدول الأوروبية أنها تتصرف بمسئولية.


واختتم أن إيران تصرفت بطريقة مرنة وتوصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.

وقبل وقت سابق دعت روسيا والصين، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت اليوم على مقترح يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تجنب مزيد من التوترات في الملف النووي الإيراني.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي من أن رفض مجلس الأمن تمديد تعليق العقوبات على طهران "سيؤدي حصرًا إلى مزيد من التصعيد"، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تُعرّض الاستقرار الإقليمي والدولي للخطر.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أن موسكو، إلى جانب بكين والجزائر وباكستان، عبرت خلال اجتماع مجلس الأمن يوم 19 سبتمبر عن دعم قوي للإبقاء على نظام تعليق العقوبات المفروضة سابقًا على إيران، في إطار الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".

 

