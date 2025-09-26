السبت 27 سبتمبر 2025
زراعة الإسماعيلية تكثف جهودها لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية البيطرية

جانب من الندوة، فيتو
نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، معهد بحوث الصحة الحيوانية، ندوة توعوية حول "أمراض البط والرومي" بقاعة الإرشاد بالمديرية، بإشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، الدكتورة وفاء أحمد عبد الفتاح، رئيس المعمل المرجعي.  

رفع مستوى الوعي 

وهدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المربين حول الأمراض الشائعة التي تصيب البط والرومي، والتعريف بطرق التشخيص المبكر وأساليب الوقاية، بما يسهم في خفض معدلات النفوق وتقليل الخسائر الاقتصادية في المزارع، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الإنتاج الداجني.  

جانب من الندوة، فيتو
أبرز توصيات الندوة 

وخرجت الندوة بعدة توصيات عملية للمربين، كان من أبرزها: الالتزام ببرامج التحصين الدورية، الاهتمام بالنظافة والعناية الجيدة بمياه الشرب والعلف، عزل الطيور المريضة فورًا لتقليل انتشار العدوى، والتواصل المستمر مع الأطباء البيطريين عند ظهور أي أعراض مرضية غير معتادة. 

قدمت الندوة الدكتورة أسماء عز الدين، باحثة بالمعمل المرجعي، بالتنسيق مع المهندسة ميرفت عيسى من وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وبحضور الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد، والدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات 

وعلى صعيد آخر، نفذت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية ممثلة في إدارة الإنتاج الحيواني، بالتعاون مع لجنة من الهيئة العامة للاستثمار، مرورًا ميدانيًا على احدى شركات الاستثمار الحيواني بالتعاون مع الجمعية التعاونية لتعمير الصحاري بمركز أبوصوير. 

وخلال الزيارة، تم تفقد المزرعة التي تضم ١٢ حظيرة على مساحة ٢٨٨٠ م٢ بطاقة استيعابية تصل إلى ٥٧٦ رأسًا من العجول المسمنة، ما بين عجول بقري بلدي وجاموسي بلدي، إضافة إلى عجول برازيلي مستوردة، وذلك بهدف متابعة الأداء وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير. 

وتؤكد هذه الجهود على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الإنتاج الحيواني، ودورها في ضمان جودة العملية الإنتاجية بما يسهم في توفير اللحوم الحمراء الآمنة، ودعم منظومة الاستثمار الزراعي، وصولًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم الاستثمار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وبمتابعة الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة،  

