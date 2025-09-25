الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظات

تحرير 115 مخالفة تموينية للمحال والمخابز المخالفة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق المحافظة للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

نتائج الحملات التموينية

 ومن جانبه أكد سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن:
ضبط ١٧٠ قطعة سناكس مشروبات منتهية الصلاحية، ضبط عدد ٩٠ علبة سجائر أجنبية الصنع. 

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

 كما تم ضبط وتحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين توقف مخبز. 

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق 

بالإضافة إلى حرير ٨ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ١١ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم الإعلان عن المخازن، محضر محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضرين عمل أوكازيون بدون تصريح، ١١ محضر لعدم تنظيف أدوات العجن، محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٧ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر لعدم وجود سجل. 
 

 

 

وكان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

