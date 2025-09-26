الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم 2-0 أمام فيردر بريمن بالشوط الأول

الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لبايرن ميونخ اللاعب چونثان تاه في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بينما سجل هاري كين الهدف الثاني بالدقيقة 45.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

دخل فريق بايرن ميونخ مباراته أمام فيردر بريمن بتشكيل يضم كلا من:

ترتيب الدوري الألماني

وقبل مباراة الفريقين الليلة، واصل بايرن ميونخ حامل اللقب، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا بالعلامة الكاملة بعدما حقق الانتصار في الجولات الأربعة الأولى.

فيما تواجد باير ليفركوزن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 10 نقاط

3- لايبزيج 9 نقاط

4- إف سي كولن 7 نقاط

5- سانت باولي 7 نقاط

6- آينتراخت فرانكفورت 6 نقاط

7- فرايبورج 6 نقاط

8- شتوتجارت 6 نقاط

9- هوفينهايم 6 نقاط

10- يونيون برلين 6 نقاط

11- باير ليفركوزن 5 نقاط

12- فولفسبورج 5 نقاط

13- ماينز 4 نقاط

14- فيردر بريمن 4 نقاط

15- هامبورج إس في 4 نقاط

16- أوجسبورج 3 نقاط

17- بوروسيا مونشنجلادباخ نقطتان

18- هايدينهايم بدون نقاط

