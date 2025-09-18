لويس دياز: رفضت برشلونة من أجل بايرن ميونخ

كشف النجم الكولومبي لويس دياز المنضم إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي، عن كواليس سوق الانتقالات الأخير، مؤكدًا أن برشلونة فاوضه، لكن قراره النهائي كان الانضمام إلى بايرن ميونخ، في خطوة وصفها بالمهمة لمسيرته الكروية.

دياز يتحدث عن رفض عرض من برشلونة

وقال دياز في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية: "نعم، كانت هناك محادثات كما يحدث دائمًا في كل سوق انتقالات. هذا هو ما يحرك السوق، لكنني كنت هادئًا جدًا في اتخاذ القرار. اخترت بشكل موضوعي ما هو الأفضل لمستقبلي، وكان ذلك في غاية الأهمية بالنسبة لي".

وأضاف الدولي الكولومبي: "لقد وصلت إلى نادٍ عظيم وإلى دوري كبير. هنا في بايرن ميونخ يوجد فريق رائع ومجموعة تشبه العائلة، وهذا يمنحني الحافز لتقديم أفضل ما لدي".

