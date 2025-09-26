الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رسالة من ترامب لنتنياهو: أريد نهاية لحرب غزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نقلا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في قطاع غزة.

ترامب يرغب في رؤية نهاية لحرب غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده: إن دول العالم أصبحت تحترمنا.

إعلان دولة فلسطينية سيكون بمثابة الانتحار لإسرائيل

وأضاف ترامب: أعتقد أننا قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة وإعلان دولة فلسطينية سيكون بمثابة الانتحار لإسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: إن قادة الغرب قالوا لي إن السلطة الفلسطينية ستصلح الأمور لكن هذه السلطة فاسدة.

 

نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية 

وأضاف نتنياهو: أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية، زاعما أن قادة الغرب رضخوا للضغوط لكن إسرائيل لن ترضخ.

وادعى نتنياهو، أن 90% من الإسرائيليين صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية، زاعما أن إعطاء الفلسطينيين دولة على بعد ميل من القدس بعد 7 أكتوبر ضرب من الجنون لن نقبله أبدا.


وواصل نتنياهو مزاعمه: الرسالة التي بعث بها القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع هي تشجيع لقتل اليهود.

ترامب نتنياهو إسرائيل

