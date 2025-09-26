الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب التقديم للحصول على المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي تحت مسمى "منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، وذلك لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

المنحة تغطي كافة المصروفات الدراسية بالكامل، إضافة إلى توفير سكن طلابي مناسب يشمل التغذية ومماثل للمدن الجامعية، وذلك مجانًا.

وتشمل المنحة دراسة تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم، وذلك بجامعات: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية.

ويمكن للطلاب الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط: وتسجيل البيانات اعتبارًا من اليوم، على أن تنتهي في العاشرة مساءً يوم الأربعاء الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٥، ويتم الإعلان عن نتائج المنحة يوم الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

