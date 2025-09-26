الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد وشروط التقديم لمنحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية 2025

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أعلنت الجامعات الأهلية عن موعد التقدم للمنح الدراسية الممولة بنك ناصر الاجتماعي والتي أراضيها اسم “منحة الدكتور علي مصيلحي”.

وتمول المنحة 100% من المصروفات الدراسية، كما أنها متاحة لجميع الطلاب والطالبات المصريين المتقدمين للجامعات الاهلية. 

مواعيد التقديم لمنحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية

بدأ التقديم لـمنحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الاهلية اعتبارا من أمس الخميس 25/09/2025، وينتهي يوم الأربعاء 1/10/2025 في تمام الساعة 12 ظهرًا. على إن تعلن النتائج يوم الخميس 2/10/2025.

شروط منحة بنك ناصر لطلاب الجامعات الأهلية 

  1. أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.
  2. أن يكون الطالب حاصلا على شهادة ثانوية عامة /مدارس تجريبية/STEM/مدارس النيل، من الدور الأول عام 2025.
  3. أن يكون المجموع أقل من الحد الأدنى للقبول بالكلية المناظرة بالجامعات الحكومية بحد أقصى 3% في نفس العام.
  4. استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية/البرنامج.
  5. تقديم بيان شخصي (Personal Statement) يوضح الدوافع والمهارات.
  6. الحفاظ على تقدير عام جيد جدًا ومعدل فصلي مناسب (GPA) طوال فترة الدراسة.
  7. عدم الحصول على منحة أخرى تغطي المصروفات الدراسية بالكامل.
  8. توقيع إقرار بالالتزام بشروط المنحة، مع التعهد برد قيمتها في حالة الإخلال بها.
  9. تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة علي مصيلحي بالجامعات الأهلية

  • شهادة ميلاد بالرقم القومي.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • إثبات محل إقامة (فاتورة كهرباء/مياه/غاز حديثة).
  • بحث اجتماعي يوضح الظروف الاجتماعية والمالية للأسرة (مكافآت تكافل وكرامة من التضامن الاجتماعي – إن وجد).

ويجب العلم انه لن تُسلَّم المستندات باليد، ويقتصر التقديم على الموقع الإلكتروني لكل جامعة فقط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنك ناصر بنك ناصر الاجتماع منحة الدكتور علي مصيلحي الجامعات الأهلية بنك ناصر الاجتماعي

مواد متعلقة

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

11 معلومة عن منحة على المصيلحي للطلاب غير القادرين بالجامعات الأهلية

بنك ناصر الاجتماعي يشارك في احتفالية تخرج طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads