موعد وشروط التقديم لمنحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية 2025

أعلنت الجامعات الأهلية عن موعد التقدم للمنح الدراسية الممولة بنك ناصر الاجتماعي والتي أراضيها اسم “منحة الدكتور علي مصيلحي”.

وتمول المنحة 100% من المصروفات الدراسية، كما أنها متاحة لجميع الطلاب والطالبات المصريين المتقدمين للجامعات الاهلية.

مواعيد التقديم لمنحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية

بدأ التقديم لـمنحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الاهلية اعتبارا من أمس الخميس 25/09/2025، وينتهي يوم الأربعاء 1/10/2025 في تمام الساعة 12 ظهرًا. على إن تعلن النتائج يوم الخميس 2/10/2025.

شروط منحة بنك ناصر لطلاب الجامعات الأهلية

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم داخل مصر. أن يكون الطالب حاصلا على شهادة ثانوية عامة /مدارس تجريبية/STEM/مدارس النيل، من الدور الأول عام 2025. أن يكون المجموع أقل من الحد الأدنى للقبول بالكلية المناظرة بالجامعات الحكومية بحد أقصى 3% في نفس العام. استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية/البرنامج. تقديم بيان شخصي (Personal Statement) يوضح الدوافع والمهارات. الحفاظ على تقدير عام جيد جدًا ومعدل فصلي مناسب (GPA) طوال فترة الدراسة. عدم الحصول على منحة أخرى تغطي المصروفات الدراسية بالكامل. توقيع إقرار بالالتزام بشروط المنحة، مع التعهد برد قيمتها في حالة الإخلال بها. تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة علي مصيلحي بالجامعات الأهلية

شهادة ميلاد بالرقم القومي.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إثبات محل إقامة (فاتورة كهرباء/مياه/غاز حديثة).

بحث اجتماعي يوضح الظروف الاجتماعية والمالية للأسرة (مكافآت تكافل وكرامة من التضامن الاجتماعي – إن وجد).

ويجب العلم انه لن تُسلَّم المستندات باليد، ويقتصر التقديم على الموقع الإلكتروني لكل جامعة فقط فقط.

