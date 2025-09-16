الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بنك ناصر الاجتماعي يشارك في احتفالية تخرج طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

احتفالية تخرج طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

 شارك أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في احتفالية تخرج الدفعة الجديدة من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تضع الاستثمار في العنصر البشري والبعد الاجتماعي على رأس أولوياتها، إيمانًا بدور الشباب الواعد في بناء مستقبل مصر.

وقدمت إدارة الجامعة خلال الاحتفالية درع تكريم لنائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقديرًا لجهود البنك في دعم الطلاب وإسهاماته في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعليم والبحث العلمي.
 
وكان البنك قد قدم دعمًا متميزًا لطلاب الجامعة على مدار سنوات الدراسة، من خلال تمويل 10 منح دراسية للطلاب المتفوقين أكاديميًا من طلبة الهندسة والعلوم بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و250 ألف جنيه سنويا بما يعكس التزامه برعاية المواهب العلمية وتشجيع التميز الأكاديمي.

 


 وأعرب  أسامة السيد عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة، مؤكدًا أن دعم التعليم والبحث العلمي يمثل أولوية قصوى للبنك ضمن استراتيجيته الجديدة ذات البعد الاجتماعي، والتي ترتكز على الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحثي.

وأضاف أن مشاركة البنك في احتفالية التخرج ليست فقط للاحتفاء بإنجاز الطلاب، بل أيضًا تأكيدًا على استمراره في دعم المبادرات التعليمية والابتكارية التي تسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

