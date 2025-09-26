لنشر الخطاب الديني المعتدل، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة للمحافظات

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، وقد تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.



كما انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظات: (الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، شارك فيها نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.

موضوع خطبة اليوم الجمعة

وقد تحدث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوت واحد حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: "اليقين"، مؤكدين أن ترسيخ اليقين يمثل الركيزة الأساسية لحماية العقيدة وصون المجتمع من الانحرافات الفكرية، وأن الثقة المطلقة بالله تعالى والثبات على القيم الإيمانية هما السبيل الأمثل لمواجهة ظاهرة الإلحاد والتصدي للأفكار الهدامة.



وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (28) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) مديرية على مستوى المحافظات، تحت عنوان: "وجوب العناية بالمسنين، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة مثل الزهايمر ".

وقد سبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، وتناولت اللقاءات الدعوية أهمية رعاية كبار السن والمرضى، وبيان ما دعا إليه الشرع الحنيف من البر والإحسان إليهم، وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، وخاصة مرضى الزهايمر، بما يؤكد قيم الرحمة والتكافل التي يدعو إليها الإسلام.

نشر الخطاب الديني المعتدل

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المعتدل، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

