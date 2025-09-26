ليفربول في مهمة خاصة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

يسعى ليفربول حامل اللقب إلى مواصلة بدايته المثالية حين يحل ضيفًا على كريستال بالاس غدا السبت، في اختبار صعب ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مهمة خاصة لليفربول

ليفربول الذي افتتح الموسم بقوة، حقق سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، منها 5 في الدوري جعلته الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة حتى الآن، متقدّمًا بخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، غير أن زيارته إلى ملعب "سيلهيرست بارك" تأتي في توقيت حساس، قبل السفر إلى إسطنبول لملاقاة جلطة سراي التركي الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال.

من جانبه، يقدم كريستال بالاس بقيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر عروضًا مميزة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وهو الفريق الوحيد إلى جانب ليفربول الذي لم يتعرض للهزيمة في البريميرليج هذا الموسم، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تفوّق على "الريدز" بركلات الترجيح في درع المجتمع، كما فرض التعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم الماضي.

ويعتمد ليفربول على المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي سجّل أول أهدافه مع الفريق في الفوز الأخير على ساوثهامبتون بكأس الرابطة، فيما يغيب الفرنسي هوجو إيكيتيكيه بسبب الإيقاف.

