البلوز يتلقى ضربة موجعة بعد تطورات إصابة بالمر

تلقى نادي تشيلسي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه كول بالمر عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، إثر تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المباراة الأخيرة للفريق.

إصابة بالمر

وأعلن الجهاز الفني أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف على أمل تجهيزه للعودة عقب فترة التوقف الدولي، مؤكدا أن الإصابة لا تستدعي تدخلًا جراحيًا لكنها تحتاج إلى راحة وعلاج لتفادي أي انتكاسة جديدة.

غياب بالمر يمثل خسارة كبيرة للبلوز، خاصة أنه أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم وصاحب التأثير الكبير في الخط الهجومي.

وسيضطر المدرب إنزو مارسكا لإيجاد حلول بديلة في المباريات المقبلة بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لتعويض غيابه.

